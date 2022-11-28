В Шымкент прибыли сотни солдат-срочников

В день инаугурации Президента РК, клятву верности Родине принесли и солдаты.

В шымкентском гарнизоне ВЧ 35748 солдаты срочники дали присягу. Всего прибыло больше сотни новобранцев, уже после они пойдут служить по распределению.

«Для меня большая честь служить Родине, сегодня такой день, когда я вступаю в новую жизнь, которая будет на самом деле очень интересной. Служу Республике Казахстан и своему народу»,- говорит Даниил Хомич.

Провожают в армию своих детей родные и близкие. Елена Матюхова приехала с cевера. Женщина рассказывает, служит уже второй сын, третий тоже готов отдать долг Родине.

«Они должны служить, они мужчины. Они должны защищать нашу страну, быть сильными. Чтобы не было, это обязанность каждого мужчины. Я не боюсь за них, да, я переживаю, ведь они мои дети»,- говорит Елена Матюхова.

После присяги, новобранцам дали суточный отгул, а после строевым шагом — в армию.