В Шымкенте наградили победителей конкурса «Smart sтudent»

В молодёжном ресурсном центре состоялось награждение студенческих команд -победителей конкурса « Smart sтudent».

В конкурсе приняли участие 8 учебных заведений Шымкента. Победителям вручили грамоты и денежные сертификаты

Интеллектуальный конкурс «Smart sтudent», организованный Южно-Казахстанской медицинской академией при поддержке Управления внутренней политики, проходил несколько дней. В нём приняли участие студенты 8-ми шымкентских вузов. В несколько этапов они выявляли лучших в нескольких учебных дисциплинах, тур за туром, выявляя самых интеллектуальных студентов Шымкента.

«Это было очень полезное для нас молодёжи состязание, в свободном формате мы обменивались опытом и знаниями , поделились идеями. На конкурсе были задания по всем образовательным предметам- вопросы по всемирной истории, по казахскому языку, математике, логике и другим дисциплинам. По итогам конкурса наш ЮКГПИ занял первое место. Мы очень довольны этими соревнованиями. В ходе этого конкурса мы нашли себе новых друзей», — рассказывает студент 4-го курса ЮКГПУ Бакберген Бастар.

Поздравить победителей интеллектуального конкурса «Smart sтudent» приехали представители Министерства науки и высшего образования республики и чиновники управления образования Шымкента. Они отметили высокий уровень подготовки студентов и пообещали всемерную поддержку на протяжении всего учебного периода.

«Мы со своей стороны готовы к открытому доверительному диалогу, всячески способствовать безопасности, осуществлению конституционных прав студентов, решению их социально бытовых вопросов. С этой стороны скажу, что мы открыты. Поэтому пользуясь случаем ещё раз скажу, чтобы писали в социальные сети. Я почти всегда онлайн 24/7 и всегда отвечаю. И пытаемся всегда индивидуально разобрать ситуацию и помочь студентам. Но и системные вопросы стараемся решать», — говорит студенческий омбудсмен Айсулу Ерниязова.

Первое место в конкурсе заняли студенты ЮКГПУ, получившие приз 150 тысяч тенге. Второе и третье места поделили команды Южно-Казахстанской медицинской академии и университета дружбы народов имени академика Куатбекова. Они получили сертификаты на 100 и 50 тысяч тенге.