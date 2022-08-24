Ярмарка вакансий для молодежи прошла в Шымкенте

В Шымкенте в преддверии Дня Конституции состоялась ярмарка вакансий под названием «Информационный караван молодежи от молодежи».
Организаторами мероприятия выступил Молодежный ресурсный центр управления внутренней политики и по делам молодежи города Шымкента.
Ярмарка прошла в населенном пункте Тогыс. Молодежь консультировали специалисты центра занятости населения, Отбасы банка и молодежного центра. Они разъясняли условия программ занятости, жилья и предпринимательства.
Руководитель Молодежного ресурсного центра Магжан Исахов отметил, что цель проекта — снижение доли молодежи категории NEET.
«Ярмарка вакансий будет охватывать все отдаленные населенные пункты четырех районов. Государственные программы широко пропагандируются среди населения и молодежи района, в соответствии с перечнем предоставляются вакансии. На ярмарке молодые люди представили свои резюме и заключили договоры с учреждениями и работодателями. Представителям молодежи, ищущим работу по специальности, предлагается работа по программам «Общественная работа», «Молодежная практика». Будут трудоустроены и молодые люди, не имеющие высшего образования. Они могут изучить курс на выбор и получить сертификат», — сказал Исахов.
Отметим, что в этом году посредством ярмарок вакансий на постоянную работу было трудоустроено около 3700 молодых специалистов.
«Сегодня я пришла на ярмарку с подругой, которая ищет работу. И ей удалось найти подходящий вариант! Государственные программы помогают моим сверстникам обрести первый профессиональный опыт, трудоустроиться«, — поделилась впечатлениями Айжан Ералы.