В Шымкенте намерены экономить освещение на дорогах

Сделать это намерены с помощью проекта «Умный город». Так, по словам местных властей, освещенность улиц будут снижать в ночное время суток автоматически, передает OTYRAR.

В Шымкенте с мая месяца начал функционировать диспетчерский центр уличного освещения. Через центр пока полностью управляются системы освещения 97 улиц на территории города. В случае поломки и неисправностей уличных светильников, информация в автоматическом режиме поступает в диспетчерский центр. Также на удивление горожанам, в пресс-службе акимате сообщили, что процент освещения на улицах города в ночное время суток при неинтенсивном движении будет снижаться автоматически.

«Процент освещенности автоматически снижается в ночное время, когда движение транспорта замедляется. Это способствует значительной экономии электроэнергии», — сообщили в пресс-службе акимата Шымкента.

Такая инициатива оставила двоякое впечатление у автолюбителей. По их словам, сравнивать освещение дорог мегаполиса со столицей и Алматы не приходится. Разрыв просто огромный и такие меры по экономии электроэнергии не совсем уместны, говорят автовладельцы.

«Здесь непонятно как реагировать. С одной стороны, экономия электроэнергии- это хорошо. Но, вы сами знаете, количество ДТП в городе рекордное. Освещение улиц на низком уровне. Да, ночью на некоторых дорогах действительно мало транспорта, но нужно ли снижать и без того плохо освещенные улицы? Не увеличит ли это количество ночных ДТП? Ездить в Астане и Алматы одно удовольствие. Там очень светло на дорогах и безопасно. Хочется стремиться к такому уровню, а не в обратную сторону», -говорит Жандос Аканов, житель Шымкента.

С возможностями диспетчерского центра сегодня пришел ознакомиться глава города Мурат Айтенов. Он поручил тщательно изучить вопросы безопасности на дорогах и внедрить новые технологии на территории города.

К слову, в настоящее время освещены 324 из 747 социально значимых улиц. В 2024 году планируется 100% автоматизация всех улиц.