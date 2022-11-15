В Шымкенте водитель на полном ходу снес ограждение

Утро сегодняшнего дня началось с ДТП в Шымкенте. Водитель не справился с управлением, влетел в ограждение и снес его.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 15 ноября, на весьма оживленной улице Жибек Жолы около 8:30 утра.

Водитель за рулем Мерседеса не справился с управлением и врезался сначала в бордюр, затем в ограждение разделительной полосы движения. От сильного удара транспорт развернуло в обратную сторону.

На месте происшествия образовался затор. Пострадавших и погибших нет. В деталях разбираются сотрудники полиции. По их словам, в последнюю неделю в городе фиксируется максимальное количество ДТП. В день только в одном районе насчитывается около 20-30 дорожно-транспортных происшествий.

Ситуацию осложняют погодные явления. Минувшая неделя была дождливой, сегодня и завтра, как сообщают синоптики, выпадут обильные осадки.

Полицейские призывают быть максимально бдительными и внимательными за рулем.