Подозреваемые и подследственные голосуют в стенах СИЗО Шымкента

В следственном изоляторе Шымкента в 6 часов утра распахнул свои двери избирательный участок, передает корреспондент OTYRAR.

Максимально охватить активное население намерены в южном мегаполисе. Очередной избирательный пункт разместился в СИЗО. Своего президента страны выбирают подозреваемые, обвиняемые, подследственные и осужденные, чьи приговоры еще не вступили в законную силу.

Всего, по предварительным данным к 9 часам утра, в СИЗО Шымкента отдали свои голоса около 600 человек.

«Я очень расчитываю на то, что казахстанцами будет сделан правильный выбор. Расчитываю на светлое будущее нашей страны. И конечно же, всем желаю свободы, мирного неба над головой«, — говорит подследственная.