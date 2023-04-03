Директоров шымкентских школ отправили в СИЗО

За колючей проволокой на один день оказались директора 70 школ Шымкента. Своеобразная экскурсия призвана показать, куда могут привести коррупционные преступления.

Гостям показали камеры арестантов, рассказывали, за что нарушителей режима обычно отправляют в «одиночку». Во время экскурсии, не многие отважились войти в тёмное, тесное помещение и осмотреться.

«Это карцер, здесь находятся подследственные, уличённые в каком-либо нарушении правил, установленных в СИЗО. Максимальный срок пребывания в карцере – 15 суток. Можете зайти, посмотреть»,- говорит сотрудник СИЗО.

На необычную экскурсию Дамира Манкеева пришла во второй раз. Директор четвертой школы Шымкента признается, находиться в СИЗО всегда страшно, даже в качестве профилактики.

Дамира Манкеева, директор №4 ОСШ им. Х.Досмухамедова:

«Крайний раз мы тут были в 2019 году, это было 4 года назад. У нас была возможность посетить именно эту организацию. Ну тогда это было в первый раз, действительно были такие не самые приятные эмоции. Сейчас во второй раз эмоции были не лучше, но не прекрасные. Конечно внутри ужас и страх оставался. Ну и даже коллеги шли, комментировали. У нас не было возможностей всем увидеть. Но, конечно, карцер дает не самый приятные эмоции».

Алмас Кайыков на устрашающей экскурсии в СИЗО — впервые. Директор 65 школы признается, был потрясен увиденным. Такого эффекта как раз и ждали организаторы экскурсии.

Алмас Кайыков, директор №65 школы им. Ы.Алтынсарина:

«Мы увидели в каких условиях держат подследственных. Человек, который понял суть экскурсии, поймет, что нельзя совершать коррупционные действия. Я понял, как прекрасно ощущать свободу. Эмоции у меня разные, ведь я видел своими глазами людей, у которых жизнь пошла наперекосяк. Меня поразило, как подследственные встречаются со своими родственниками и небольшая комната, где 16 людей живут вместе. Думаю, экскурсию провели не зря».

Профилактические визиты антикоррупционная служба Шымкента проводит в четвертый год подряд. В надежде, что после увиденного чиновники лишний раз подумают, прежде чем брать взятки. Кстати ранее в СИЗО для ознакомления уже привозили директоров школ и госслужащих. Результат есть.

Ермек Жалгасбаев, начальник №69 СИЗО г.Шымкента:

«Сегодня на экскурсию пришли директора 70 школ. Мы показали им в каких камерах ждут приговор подследственные. Сотрудники управления образования приходят сюда на постоянной основе. Мы профилактический визит устраиваем ежемесячно. До этого у нас были сотрудники акимата, военные и сотрудники управления культуры. Сейчас ждут решения суда около 20 госслужащих. По сравнению с прошлым годом статистика госслужащих, которые попадают к нам по подозрению в коррупции, снизилась».

Управление образования попало в карту коррупционных рисков Шымкента. За последние 5 лет возбуждены 44 коррупционных дела, к уголовной ответственности привлечены 16 должностных лиц, из них 9 человек — из руководящего состава.

Организаторы акции планируют и дальше проводить экскурсии по СИЗО. В следующий раз в ознакомительное путешествие отправят директоров дошкольных учреждений.