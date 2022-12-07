Еще один центр долголетия для пенсионеров открылся в Туркестанской области

В районных центрах Туркестанской области открываются центры «Тең қоғам» для граждан с ограниченными возможностями и пенсионеров.

Учреждения, введенные в эксплуатацию в Сузакском, Ордабасинском районах, пользуются популярностью у населения. В центре «Тең қоғам», действующем в Арыси, особые люди, представители старшего поколения проводят досуг с пользой, укрепляют свое здоровье.

С момента ввода в эксплуатацию центра «Тең қоғам» в городе Арыси, бесплатная социальная, психологическая, юридическая и другая помощь, стала доступнее для жителей с особыми потребностями.

Гульжан Курманбекова, аким г. Арыси:

«Ежедневно в центр для инвалидов и пенсионеров приезжают около ста человек. Кто-то по рекомендации врача проходит реабилитацию, другие занимается любимым делом. Здесь установлены тренажеры, есть комнаты для досуга«.

Бывшую тойхану владелец передал местной власти. По инициативе акимата города, в здании провели реконструкцию и перезапустили, как современный центр для особенных людей.

Основной целью центра является адаптация особенных людей к бытовым и социальным навыкам, путем повышения их жизненной активности, оказания психологической помощи, наряду с оздоровительными процедурами.