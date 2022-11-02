Водитель выехал на обочину и скрылся с места происшествия

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Шымкенте 1 ноября в 23:30.

По улице Рыскулова, не доезжая рынка Самал, на обочину выехал водитель на Toyota Corolla.

По словам очевидцев, автомобиль двигался по улице Рыскулова со стороны улицы Утегенова в сторону рынка.

На зигзагообразном повороте водитель не справился с управлением, ударился о бордюр и снес три дерева. После ДТП водитель скрылся с места происшествия и забрал с собой государственные автономера. Личность водителя и был ли он в момент ДТП пьян предстоит установить сотрудникам полиции.