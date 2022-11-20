«Я их не знал хорошо»: Токаев высказался о своих конкурентах

Касым-Жомарт Токаев высказался о своих конкурентах общаясь с журналистами во Дворце школьников в столице.

Касым-Жомарт Токаев сегодня тоже отдал свой голос на внеочередных президентских выборах страны. Действующий Глава государства посетил № 58 избирательный участок расположенный в столичном Дворце школьников. После процедуры голосования Токаев охотно пообщался с журналистами и ответил на все интересующие вопросы. У президента спросили, знает ли он своих конкурентов и получили весьма неожиданный ответ. Как оказалось, действующий президент узнал о кандидатах больше лишь во время агитационной кампании.

«Ранее я не знал их хорошо. После начала агитационной программы и предвыборной кампании узнал о них больше. Уверен, что это образованные и опытные граждане нашей страны, которые работают и вносят свой вклад в процветание государства», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Всего у гас 6 кандидатов президенты.