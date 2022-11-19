Женщина высунула ребенка с балкона 4 этажа в Шымкенте

Женщина, предположительно мать, высунула ребенка с балкона многоэтажки в Шымкенте, передает OTYRAR со ссылкой на Telegram-канал Жесть Казахстан.

Малолетний ребенок повис на высоте 4 этажа одной из многоэтажек города. Как сообщает канал, инцидент произошел в районе водоканала.

Как сообщили в полиции Шымкента, мать таким образом хотела успокоить плачущее дитя. С ней уже провели профилактическую беседу.

«Сообщаем, что сотрудниками Управления полиции Аль-Фарабийского района по данному факту проведена проверка. Указанная на видеозаписи гражданка разъяснила, что ее дочь сильно плакала и просилась во двор. Мать успокаивала ребенка, показывая ей находящуюся во дворе старшую дочь. Сотрудниками полиции с семьей проведена профилактическая беседа о строгом соблюдении мер безопасности», — сообщили в Департаменте полиции Шымкента.