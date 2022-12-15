15 суток грозит водителям за выезд на трассу в непогоду

За игнорирование предупреждения о закрытии трасс во время непогоды водителям грозит на первый раз штраф в размере 30 МРП, или 91 890 тенге в 2022 году, либо арест на срок до 15 суток, сообщает Kolesa.kz

В случае повторного нарушения в течение года — арест от 15 до 20 суток. Инвалидов или тех, кого арестовывать нельзя — штраф до 50 МРП или 152 150 тенге.

Ранее, вся ответственность за то, что авто владельцы выехали в путь в непогоду ложилась на полицейских, но в октябре этого года издали постановление «Об утверждении правил прекращения или временного ограничения движения транспортных средств на дорогах»