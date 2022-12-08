8 преступлений раскрыли с помощью камер в Шымкенте

В Департаменте полиции традиционно подвели итоги ушедшей недели. В Шымкенте с помощью уличных камер видеонаблюдения раскрыто 8 преступлений, это в два раза больше предыдущего показателя.

В период с 28 ноября по 4 декабря текущего года на канал «102» Центра оперативного управления Департамента полиции города Шымкента поступило 3492 звонков различного характера.

Камеры видеонаблюдения сыграли большую роль в раскрываемости преступлений. За неделю с помощью умной техники в Шымкенте раскрыли 8 преступлений. Это в два раза больше, чем за период с 21 по 27 ноября.

Также по принципу нулевой терпимости и административным правонарушениям выявлено 1289 фактов, из них 634 — нарушения правил дорожного движения.