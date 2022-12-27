Врачи помогли бездомной роженице в Шымкенте

Жительница Шымкента без определенного места жительства родила ребенка самостоятельно, без помощи врачей.

После родов в квартире знакомых роженицу с малышом забрали в городскую больницу №2. Там сотрудники выяснили, что у роженицы нет собственной крыши над головой.

Малышку и маму осмотрели врачи и провели все необходимые процедуры. После того, как врачам стало известно, что маме с новорожденным ребенком после выписки некуда пойти врачи вместе с волонтерами решили ей помочь.

Волонтеры нашли арендное жилье, куда женщина с безработным мужем и ребенком может пойти жить. А врачи организовали все необходимое маме и младенцу: подгузники, пеленки, смеси и медикаменты.

Глава семьи сейчас находится вместе с женой и дочкой и благодарит за помощь всех неравнодушных.