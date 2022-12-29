Что произошло с легализацией авто в Казахстане

В 2022 году в Казахстане развернулось немало споров вокруг легализации иностранных машин, а также автомобилей с правым рулем управления.

2022 год начался с акций протестов, которые устроили водители иностранных автомобилей. Сотни автовладельцев вышли на площади рядом с акиматами в столице, Алматы, Актобе, Уральске и Шымкенте. Владельцы машин с зарубежными номерами просили легализовать их средства передвижения ввезенные из других стран Евразийского экономического союза.

«Мы будем стоять здесь, пока наши условия не будут выполнены«, — говорили автолюбители.

И автовладельцев услышали. В 2023 году в Казахстане начнётся легализация иностранных автомобилей. Амнистии будут подлежать машины, ввезённые в страну до 1 сентября 2022 года, в том числе праворульные. Владельцев освободят от уплаты утильсбора.

Казахстанский учёт будет стоить водителям около 200 тысяч тенге. Но не все так просто, говорят водители праворульных автомобилей. В Казахстане, по их словам насчитывается около 20 тысяч машин, завезенных из России, Армении, Кыргызстана и Грузии, в качестве запасных частей, но используемых в качестве полноценного автомобиля. Они не подпадают под легализацию. Чтобы их машины легализовали, водители даже создали петицию, под ней за сутки подписались 2000 автолюбителей.

«Какие автомобили подпадают, какие-то не подпадают, а президент четко и ясно поручил легализовать все автомобили кроме находящихся в угоне и не прошедших таможенную очистку. До 2016 года мы свободно завозили автомобили из РФ допустим и свободно оформляли их, оплачивая 20 тысяч тенге за госномер и техпаспорт, и мы спокойно ставили их на учет и регистрировали в Казахстане«, — говорит Данияр Макешов, активист.

А затем в стране ввели утилизационный сбор. И, по словам специалистов подержанные машины стали недоступны для простых людей. Машины в автосалонах да и на вторичном рынке подорожали почти в 2 раза.

Сейчас за стандартный автомобиль с объемом двигателя 1,6 литра старше трех лет придется заплатить больше 2 миллионов тенге. И льготы для тех, кто завез авто до 1 сентября это дискриминация, уверены в Союзе независимого бизнеса Казахстана, и просят распространить эти меры на все иностранные машины, в том числе праворульные. Исключить только машины с низким экологическим классом. Кроме того, в союзе все еще не согласны со ставками утильсбора.

«Нужно снизить ровно до той суммы, которая нужна для их утилизации, это 100-200 тысяч тенге. И проблема сама собой решится. Это выровняет рынок, люди смогут закупать качественные, недорогие иностранные автомобили. До введения утильсбора в 2016 году на иностранные машины средний возраст автомобилей в Казахстане 19 лет составлял», — говорит Шынгыс Темир, заместитель председателя Союза независимого бизнеса Казахстана.

По словам специалистов, казахстанские производства от этого не проиграют. Спрос для них есть и в нашей стране, но особенно за рубежом. А в Казахстане могут снизиться тарифы на такси, фрукты и овощи, ведь на автомобильные перевозки цены будут ниже, дешевле станет и сельхозтехника. Пожалуй, это то о чем мечтает каждый казахстанец, загадывая желание на 2023 год.