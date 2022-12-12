Грязные игрушки и непригодную пищу обнаружили в детских садах Шымкента

Три государственных детских сада в Шымкенте провалили проверку Департамента Санитарно-эпидемиологического контроля, передает OTYRAR.

Дошкольные учреждения Шымкента оказались далеки от норм санитарного законодательства. На местах сотрудники ДСЭК выявили массу нарушений от грязных игрушек и потрепанной мебели до непригодной для употребления детьми пищи. Всего как сообщили в ведомстве, было выписано 5 штрафов на сумму 658 тысяч 585 тенге и выявлены следующие нарушения:

не соблюдаются требования к обработке и хранению яиц;

результаты лабораторных исследований готовых блюд и смывов не соответствует действующим гигиеническим требованиям;

на используемое сырье, пищевую продукцию не представлены документы о соответствии, подтверждающие их качество и безопасность;

в некоторых группах нарушена целостность мебели;

игрушки не моются, емкости для мытья и обработки игрушек не промаркированы;

в помещениях не установлены светильники одного типа, отсутствуют плафоны;

не предусмотрено помещение или специальное место для хранения и утилизации люминесцентных ламп;

результаты лабораторных исследований дезинфицирующих средств не соответствует действующим гигиеническим нормативам;

не работает термометр в холодильнике, установленный для контроля температуры;

не представлен бракеражный журнал по приему пищевой продукции;

не организована программа производственного контроля;

на приобретаемую продукцию для детей не представлены документы о соответствии, подтверждающие их качество и безопасность (игрушки, мебель, школьно-письменные принадлежности, средства личной гигиены и др.)

для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях и помещениях медицинского пункта не установлены термометры;

уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) не полностью промаркирован и не закреплен за отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский пункт, производственные помещения пищеблока, групповые помещения), не организовано их хранение в специально отведенных помещениях (местах).

К слову, 3а 11 месяцев 2022 года в Шымкенте по особому порядку проверили 3 государственных детских сада. Что касается плановых проверок, специалисты ДСЭК проводят мониторинг в дошкольных учреждениях дважды в год. Вот только от проверок освобождены все частные детские сады. Согласно мораторию, субъекты малого бизнеса подлежат проверкам лишь на основании жалоб, угрожающих жизни.