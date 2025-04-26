Дети без регистрации отчислены из детских садов в Шымкенте

Более четырех тысяч детей посещали детские сады Шымкента без постоянной регистрации в городе. Несмотря на это, они бесплатно получали дошкольное образование.

После проверки родителям выдали уведомления с требованием оформить прописку. Однако часть нарушений так и не была устранена. В результате свыше тысячи детей отчислены.

Сарсен Куранбек, заместитель акима г. Шымкента: «В прошлом году в нормативные акты Минпросвещения внесли изменения. Согласно требованиям, ребёнок должен быть зарегистрирован по месту расположения детсада. С 1 октября мы начали проверку. У более 4 тысяч детей не оказалось прописки в Шымкенте. После трёх уведомлений 3099 детей были зарегистрированы. У 1038 — прописка не оформлена, ваучеры пришлось аннулировать».

Родители недовольны, но, по словам чиновников, бюджетные средства выделяются на конкретного ребёнка. Значит, важно соблюдать правила.

Сарсен Куранбек, заместитель акима г. Шымкента: «1038 детей — это не мелочь. Закон обязателен для всех. Несоблюдение приведёт к проверкам и возврату средств. В год на 4 тысячи детей уходит около 6 млрд тенге. По 1038 детям — за 3–4 месяца — порядка 2 млрд. Эти суммы вернуть непросто. Надеемся, жители отнесутся с пониманием и будут действовать в рамках закона».

До внедрения ваучерной системы очередь проходили 2,5–3 тысячи детей за полгода. Сейчас — более 30 тысяч. Из них 11 тысяч уже получили ваучеры.