Контрольная закупка показала нарушения в Туркестанской области

Не вся продукция на прилавках соответствует установленным требованиям. Контрольные закупки в Туркестанской области выявили товары с нарушениями — от неправильной маркировки до несоответствия санитарным нормам. Специалисты напоминают: внимательность при покупке остается одной из главных гарантий безопасности потребителей.

Специалисты проверили как продовольственные товары, так и непродовольственную продукцию, включая детские игрушки. Наиболее распространенным нарушением стало отсутствие или неправильная маркировка. Всего требованиям техрегламента не соответствовали 66 образцов: в большинстве случаях выявлены нарушения маркировки, еще в трех несоответствия показателям безопасности продукции.

«Несоответствия требованиям безопасности выявлены в мясной продукции и в масложировой продукции. В мясной продукции мы обнаружили превышение допустимого количества мезофильно-аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, а в масложировой продукции мы обнаружили плесневые микроорганизмы», — Макпал Бейбиткызы, руководитель отдела контроля за соблюдением техрегламента ДСЭК Туркестанской области.

По итогам проверок предпринимателей оштрафовали. Из оборота изъяли свыше 20 килограммов продукции. Специалисты говорят, нарушения маркировки нельзя считать формальностью. Именно на этикетке содержится информация о составе, сроке годности, условиях хранения и возможных аллергенах. Без этих данных потребитель рискует неправильно хранить продукт или приобрести товар, который может быть небезопасен для здоровья.

«Должен быть указан срок изготовления, если мы говорим о продуктах каких-то питания, условиях хранения, то есть сколько они должны храниться. Это все нам говорит с вами о безопасности. То есть, зная эту информацию, мы можем уже говорить о том, что мы можем приобрести, в свою очередь, качественную продукцию. Насколько герметично, допустим, та же самая упаковка, насколько товар верно запечатан. Поскольку тоже, если у него не соблюдались условия хранения, это тоже может говорить нам последующим о том, что товар будет уже с истекшим сроком годности, несмотря на то, что по срокам он будет в норме», — Ольга Березуцкая, руководитель ОО «Союз защиты прав потребителей» Костанайской области.

Эксперты советуют внимательно относиться и к слишком низкой цене товара, нередко это повод насторожиться. Перед покупкой стоит изучить внешний вид товара, а при необходимости попросить у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.

Санитарные врачи отмечают, что контрольные закупки проводятся на регулярной основе.