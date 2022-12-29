Густой туман накрыл южный мегаполис

Густой туман окутал Шымкент накануне праздников. Самыми первыми неудобства испытывают водители машин, ведь туман перекрывает видимость тем самым создавая благоприятные условия для ДТП.
Сотрудники ДЧС поделились полезными рекомендациями для водителей во избежание аварий и других неприятных ситуаций на дорогах города:
- Основной залог безопасной езды в условиях тумана – значительное снижение скоростного режима;
- если видимость не превышает двадцати метров, то скорость движения автомобиля в таких условиях не должна быть более десяти километров в час;
- если туман слишком густой и видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуется прекратить движение и остановиться;
- правила дорожного движения запрещают обгон во время тумана. Если есть реальная необходимость, следует заранее предупредить любым доступным и понятным способом о предстоящем маневре водителя, едущего впереди автомобиля;
- если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения;
- ни в коем случае нельзя пытаться как можно быстрее преодолеть местность, покрытую туманом, вопреки усталости, надежнее и безопаснее переждать туман, съехав с дороги.