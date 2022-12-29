Густой туман накрыл южный мегаполис

Густой туман окутал Шымкент накануне праздников. Самыми первыми неудобства испытывают водители машин, ведь туман перекрывает видимость тем самым создавая благоприятные условия для ДТП.

Сотрудники ДЧС поделились полезными рекомендациями для водителей во избежание аварий и других неприятных ситуаций на дорогах города: