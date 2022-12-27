Избран председатель шымкентского филиала «AMANAT»

Председателем Шымкентского городского филиала «AMANAT» избран Бахадыр Нарымбетов.

Ранее он занимал должность секретаря Шымкентского городского маслихата. К слову, 50-летний Бахадыр Мадалиевич родился в соседнем Узбекистане, Ташкентской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «Политолог».

В разные годы работал специалистом в министерстве культуры, минюсте, Администрации Президента РК.

Также, он занимал должности директора департамента внутренней политики ЮКО в 2006-2008 годах и чуть более 5 лет проработал заместителем акима Шымкента.