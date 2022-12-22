Как уберечь себя, чтобы не пополнить ряды обманутых дольщиков

На что обращать внимание перед тем, как войти в долевое строительство? По словам юристов, подписывая договор о долевом строительстве, следует в первую очередь проверить генплан города.

Действительно ли на место предполагаемого строительства отведена площадь для многоэтажки. Но и это не стопроцентная гарантия. Нужно проверить фирму, ее налоговые отчисления, правоустанавливающие документы.

«Наверное, самое важное — контролировать этапность строительства. Контролируйте каждый месяц, каждые три месяца, проезжайте мимо, смотрите, что происходит. Если будет какое-то долгое затишье, поднимайте вопрос, пока руководство здесь, на месте, пока не убежал никто», — говорит Евгений Яворский, адвокат

Все это важно, ведь вернуть вложенные средства практически невозможно, говорят специалисты. Даже если руководство фирмы посадят, что также сделать непросто.

Напомню, сотни шымкентцев стали жертвами недобросовестных застройщиков.

В надежде получить квадратные метры в новом ЖК, люди продавали свои дома, квартиры, отдавали деньги стройкомпаниям, а сами заселялись в съемное жилье.

О лже-застройщиках рассказали накануне в прокуратуре Шымкента, которые якобы предлагают участие в долевом строительстве, собирают с людей деньги и даже не начинают возведение дома. В этом году недострой дольщикам умудрились продать 8 компаний. В прошлом — девять.