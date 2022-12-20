В Шымкенте 8 стройкомпаний незаконно привлекали деньги дольщиков

В Шымкенте за 11 месяцев выявили 8 компаний, которые незаконно пытались построить многоэтажки и умудрялись продать еще не построенное жилье.

В отношении пяти строительных компаний завели административные дела и подали в суд. Дольщики вкладывали свои сбережения еще на старте строительства. Строительные компании предлагали квартиры, только вот когда получат заветное жилье, никто сказать не мог.

Заветные квадратные метры, качественное жилье предлагали в Шымкенте. Реклама разошлась настолько, что люди решили свои кровные вложить в покупку еще не существующего жилья. Всю сомнительную схему выявили местные власти, там пояснили, что строят жилье незаконно, даже не уведомив власти.

«Нами установленно 8 застройщиков, которые незаконно привлекали средства дольщиков. В настоящее время возбуждены административные дела, из которых трое уже привлечены судом к административной ответственности, по остальным ведется следствие, а другие два уже в суде», — говорит Батыр Ергешов, заместитель начальника управления прокуратуры г. Шымкента.

В акимате пояснили, что процедура возведения многоэтажек непростая, застройщик должен уведомить госорган о том, что на определенном участке планируется построить жилое здание, уже после возведения каркаса, квартиры можно продавать.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Если вы попались на объявление, где строительная компания предлагает вам комфортное жилье по низким ценам, задумайтесь! Нужно понимать, что в первую очередь застройщик должен за свой счет построить полностью каркас здания, только после этого уже можно думать о договоре. И это еще не все.

«Долевое участие проходит по следующим этапам. Нужно получить гарантию единого оператора, через казахстанскую жилищную компанию, при этом в проекте должен быть банк второго уровня, это самый удобный вариант, здесь банк гарантирует безопасность«, — говорит Ержан Нуразханов, руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкента.

В акимате пояснили, что уже планируется разработать план мероприятий по уведомлению населения, чтобы никто не попадался на уловки таких компаний, где каждый дольщик может не только остаться без денег, но и даже не увидит жилья.

СПРАВКА: Информацию о выданных разрешениях на привлечение денег дольщиков можно получить на сайте ГУ « Управление архитектуры, градостроительства и

Земельных отношений города Шымкента».