Что нужно знать при участии в долевом строительстве?

Казахстанцы все чаще участвуют в долевом строительстве.

Ипотечное жилье, с учетом годовой ставки, стоит баснословных денег, а на этапе строительства его цена на порядок ниже. Вот только не всем везет приобрести жилье подешевле, некоторые застройщики оказываются недобросовестными.

Марат Бекиров вложился в долевое строительство еще в 2018 году. Мужчина говорит, тогда вложил в стройку 8 миллионов тенге. Спустя 5 лет жилой комплекс в Караганде так и не достроили. При этом несмотря на то что дело дошло до суда, застройщик так и не вернул всю сумму.

«Сдача по графику должна была быть еще в 2019 году, но сейчас уже 2023 год но строительство еще типа идет. Я как бы уже вышел из долевого участия, через суд, попытался вернуть деньги, но они не спешат», — говорит Марат Бекиров.

Долевое строительство становится все популярнее, и не удивительно, ведь стоимость жилья на этапе возведения до 30% ниже его стоимости уже после ввода объекта в эксплуатацию. Но, к сожалению, не все застройщики добросовестные и доводят работу до конца. Некоторые бросают строку на половине, говоря мол, достроить средств не хватает, другие сдают дома без канализации, водоснабжения или газа. И дольщики не могут найти на них управу.

Поэтому, говорят специалисты, стоит обращать внимание на деятельность застройщика. Запросить у него разрешение на заключение договора долевого участия от местного акимата. Проверить, нет ли вашего застройщика в списке недобросовестных. Проверить зарегистрировал ли застройщик ваш договор в «Казреестре». Выписку из базы данных можно получить в городской администрации. И следить за ходом строительства жилого комплекса, не затягивается ли работа.

Адвокат Евгений Яворский говорит, горе-застройщики ищут новые способы как обмануть людей. Так, некоторые используют в этих целях посредников, фирмы, через которые дольщики якобы заключают договоры о приобретении жилья, отдают деньги, а затем не могут въехать в свои квартиры.

«А когда дома строится застройщик говорит я к этой компании никакого отношения не имею и человек попадает в проблему, хотя когда заключается договор, посредник сидит у заказчика, заказчик говорит что это наши представители», — говорит Евгений Яворский адвокат.

Именно поэтому заключать договор о долевом участии нужно напрямую только с застройщиком. Также следует узнать, давно ли компания работает на рынке, сколько домов они уже сдали в эксплуатацию, проверить их финансовые показатели и суды, которые проходят с их участием. Кроме того, нужно проверить, внесён ли ваш ЖК в список казахстанской жилищной компании. Гарантия КЖК выдаётся застройщику после проведения тщательной проверки на надёжность. И в случае невыполнения договорных обязательств, КЖК берёт на себя обязательства по завершению строительства.