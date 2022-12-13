Казахстанцы тратят на еду больше половины доходов

Казахстан оказался в аутсайдерах рейтинга стран Европы по расходам на еду. Наши граждане тратят на продукты питания рекордные 53%.

Первыми в списке оказался Люксембург, там жители тратят на еду всего чуть больше 8% от своего дохода, далее идут Нидерланды и Великобритания. Экономисты уверены, все потому что зарплаты не успевают расти за ценами на продукты питания. И если не изменить подход к продовольственной безопасности страны, то ситуация будет становиться хуже с каждым годом.

Казахстанцы тратят на продукты питания большую часть своих зарплат. Наша страна оказалась на последнем месте в рейтинге по расходам на еду. По данным аналитиков, среди стран Европы по расходам на еду, Казахстан оказался в антирейтинге. Наши жители тратят на продукты 53% своих доходов. А некоторые даже больше.

«Наверное 70%, потому что очень дорого сейчас»;

«Всю зарплату, потому что зарплата маленькая»;

«60-70%, зарплаты не растут, а все растет», — говорят жители города.

В рейтинге стран Европы по доле расходов семей на продукты питания первое место занял Люксембург, где на еду тратят всего 8,4% всех расходов. На втором месте Нидерланды, третье место заняла Великобритания. Рядом с Казахстаном оказались Молдова, где на продукты питания тратят чуть больше 40% своих зарплат, Северная Македония и Беларусь.

В ноябре инфляция в стране достигла рекордных за последние 14 лет показателей. Продовольственные товары подорожали на четверть за год. Поднялись в цене фрукты, которые казахстанцы из-за дороговизны, стали покупать меньше. Больше всего цены выросли на бананы и апельсины. Подорожали и овощи — кладезь витаминов. Почти на треть подскочили в цене репчатый лук и огурцы. Хлеб подорожал на 19% за год, поднялись в цене и макаронные изделия, мука. Среди круп дороже стала перловая и гречневая крупы.

По словам экономистов, внутренняя инфляция в Казахстане росла годами. А реальная цифра намного больше, чем ее рисуют в правительстве. Рост ВВП нашей страны отстает от среднего мирового уровня. Зарплаты остаются на прежнем уровне, а цены на продукты растут.

«Если семья из нескольких человек, дети там, или вторая половина не работает, смотрит за детьми, соответственно выходит, у нас расходы очень существенные, а продукты питания подорожали намного по всем направлениям, и я предполагаю дальнейший рост цен на продукты питания в следующем году», — говорит Арман Байганов, экономист.

Инфляция на продукты питания говорят экономисты, в нашей стране может доходить до 40%. Меры по повышению базовой ставки результата не приносят, национальная валюта слабеет, а между тем наша республика по большей мере зависит от импорта. Кроме того, казахстанские предприниматели не хотят производить социально значимые товары, программа дала противоположный эффект. Ведь цены на эти продукты фиксированные и рентабельность низкая.

«Казахстан наращивает импорт продовольствия, а это говорит о том, что политика по производству казахстанских продуктов питания не дает эффекта и мы связываем это, в первую очередь, с недоступностью кредитов для сельского хозяйства и пищевой промышленности. Кредиты очень дорогие и на это, в первую очередь, влияет высокая базовая ставка», — говорит Рахим Ошакбаев, экономист.

Специалисты уверены, в стране нужно развивать сельское хозяйство. Необходимо субсидировать отрасль невозвратными кредитами. Экономисты говорят, на оборону в Казахстане тратят в 2,5 раза больше, чем на сельское хозяйство. А ведь на кону продовольственная безопасность. При этом субсидировать нужно качественно, чтобы деньги шли не в карманы чиновников и недобросовестных предпринимателей, а для того, чтобы обеспечить казахстанцев продуктами растениеводства и животноводства.