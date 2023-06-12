Нехватка овощехранилищ в стране ведет к росту цен

В Казахстане не хватает складов для хранения овощной продукции и фруктов. Дефицит мощностей овощехранилищ составляет 35%.

Сейчас они могут вместить порядка 2 миллионов тонн продукции, тогда как общий объём урожая овощей в стране в прошлом году превысил 6,5 млн тонн. Меньше всего проблем с морковью, свёклой, капустой и луком, их есть где хранить. Дефицит составляет всего около 3%.

По данным аналитиков, особенно в стране не хватает картофеле- и фруктохранилищ. Мощности первых позволяют вместить только треть от всего объёма урожая. Помещения для фруктов рассчитаны лишь на половину от того количества, которое необходимо сохранять до весны.

Именно поэтому казахстанцы остро ощущают все скачки цен на рынке овощей и фруктов. Так, если огурцы или яблоки летом можно приобрести по 200-300 тенге, то зимой цена вырастает в несколько раз. Все потому что рынок заполоняет импортная продукция, наша не успевает сохраниться до этого времени. Ведь без хранилищ со специальными охлаждающими установками и вентиляцией сохранить продукцию в товарном виде сложно. А между тем это вопрос продовольственной безопасности.

«У нас климат резко континентальный, особенно в северных регионах и нужно хранить в этих условиях. И если овощехранилище хорошее современное оно будет в какой-то степени сдерживать цены. Во-вторых, предприниматели сельхозпроизводители могут получить дополнительный доход. То есть более дефицитный сезон могут по более высокой цене, но рыночная цена немного снизится, нежели будут покупать из-за рубежа», — говорит Арман Байганов, экономист.

Некоторые склады для хранения овощей в стране были построены давно и оборудование там устарело. При хранении львиная доля продукции попросту портится. Замена оборудования влетит владельцам в копеечку и не многие готовы на это тратиться. В министерстве сельского хозяйства рассказали, сейчас в стране действуют 580 овощехранилищ, 257 картофелехранилищ и 64 фруктохранилищ. Но в ближайшие три года их планируют увеличить.

«Если брать в тоннаже, то в этом году планируется 287 тысяч тонн мощностей общее хранение, в следующем году 262 и в 2026 году 140 тысяч тонн единовременного хранения. И к концу 2025 года у нас будет порядка 2,5 миллионов тонн общая мощность всех объектов хранения», — говорит Айхан Султан, заместитель директора департамента земледелия МСХ РК.

Но этого объема для хранения всей продукции не хватит. Именно поэтому в министерстве стимулируют предпринимателей, которые строят склады для хранения овощей и фруктов. Уже сейчас в правила инвестиционного субсидирования вносятся изменения, согласно которым при строительстве овощехранилищ с вентиляционным оборудованием компенсируют 40% вложенных инвестиций, с холодильным оборудованием, где овощи и фрукты могут храниться дольше, субсидируют половину расходов.