Наказывать за завышение цен на продукты планируют в Минторговли

Наказывать за завышение цен на основные продукты питания планируют в Минторговли.

Предприниматели стали чаще нарушать и ставить надбавку больше разрешенных 15%. Сейчас на первый они отделываются предупреждением, и лишь повторное нарушение наказывается штрафом.

В списке социально значимых 19 наименований. Это крупы, мясо, сахар и другие товары, которые мы с вами покупаем каждый день. Предельная надбавка на них утверждена в правительстве и продавать дороже — запрещено. Теперь вместо предупреждения предпринимателей сразу может ждать внушительный штраф.

В министерстве торговли предлагают заменить предупреждение на штраф в размере от 5 до 150 МРП — то есть, за превышение 15% надбавки придется заплатить от 18 до 553 тысяч тенге. Как оказалось, предупреждения не работают, и количество адмпроизводств в отношении предпринимателей только растет.

«Если в прошлом году госконтроль по истечении года у нас закрылся 1134 адмпроизводств, то на сегодняшний день порядка 3350 адмпротоколов и приняты административные меры. Имеется очень много жалоб», — говорит Ернур Жаутикбаев, заместитель председателя комитета торговли МТИ РК.

В минторговли рассказали, бывали случаи, когда выявляли накрутку в 80%. А некоторые предприниматели и вовсе не знали, что надбавка ограничена. Предприниматели говорят, меры нужные, главное, чтобы проверку проводили верно.

«Самое главное, чтобы те, кто приходит проверять, проверяли именно эти 19 товаров, которые входят в социально значимые. Есть сахар расфасованный, есть сахар в упаковке от производителя, чтобы не путалось», — говорит Раиса Умарова, администратор ТЦ «Имран».

По словам экономистов, система сдерживания цен не стимулирует конкуренцию. Иначе цены на социально-значимые товары не пришлось бы сдерживать искусственно, они все равно были бы ниже. При этом после введения штрафов ассортимент социальной продукции в магазинах может поредеть.

«Ассортимент, конечно, снизится — никто не захочет работать с этими товарами, поскольку они не смогут получить необходимую рентабельность 04,10 чистая рентабельность розничных реализаторов на протяжении последних 20 лет снижается», — говорит Марат Абдурахманов, экономист.

Проект изменений в системе штрафов вскоре будет направлен в мажилис.