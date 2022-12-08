Крупную партию мефедрона нашли у 53-летней женщины

Общая масса «синтетики» по результатам экспертизы составила 39 грамм.

Полицейские Туркестанской области задержали женщину на одной из улиц города в ходе розыскных мероприятий.

При проверке у гражданки изъяли пакетик с наркотиками. Согласно заключению экспертизы, это наркотическое вещество «мефедрон», общая масса которого составила 39 грамм.

По словам экспертов, человек попробовавший этот вид наркотика всегда будет находиться в группе риска.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Наказание определит суд.

Подготовила Тина Кудайберген