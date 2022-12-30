Мефедрон в особо крупном размере обнаружили у студента

20-ти летнего студента с наркотическим веществом в рюкзаке задержали во дворе жилого дома.

Экспертиза выявила, что порошкообразное вещество является мефедроном общим весом — 495 грамм.

При проверке по месту жительства у студента также обнаружили 20 полиэтиленовых пакетов с наркотиками и 300 грамм аналогичных веществ

Стражи порядка выяснили, что задержанный приехал в Шымкент из Северного Казахстана и является студентом одного из местных ВУЗов.

Сейчас молодому человеку предъявлены обвинения по статье «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта».