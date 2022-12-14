«Мефедроновый рай». О губительных наркомарафонах рассказала жительница Шымкента

О свободном доступе к синтетике, массовом распространении и излюбленных наркоманами местах в Шымкенте рассказала 33-летняя Куралай. Женщина согласилась на большое интервью с корреспондентом OTYRAR c условием обеспечения полной анонимности.

Куралай 33 года. Она с отличием окончила вуз на финансиста, заработала репутацию спортсменки из-за огромной любви к здоровому образу жизни. Но один вечер в компании с мефедроном поделил её жизнь на ДО и ПОСЛЕ. В этом интревью она расскажет о своем опыте и даст нужные советы тем, кто оказался в такой ситуации.

Далее рассказ будет строится от имени Куралай. Имена по понятным причинам будут изменены.

Интернет позволил наркоторговцам расширить пути распространения. Это надо признать. То, что мы покупали дозы через телеграм канал на который может подписаться любой человек вне зависимости от возраста это страшно. Были там и подростки. Закладки есть повсюду, в парках и чаще всего на детских площадках. Среди моих знакомых в Шымкенте как минимум четверо употребляют, и один из них сейчас лежит в психиатрической больнице с диагнозом «шизофрения».

А все началось с сериалов и UEFA…

Я родилась в Шымкенте в самой обычной казахской семье. Папы не было и мама была за всех. Никогда ни в чем мы не нуждались и жили счастливо. В школе колледже и университете я училась хорошо и проблем никогда не создавала.

После университета я переехала в Алмату и работала в хорошей финансовой компании. Зарабатывала неплохие деньги, запустила свой бизнес, но потеряла в нем много денег.

Я очень переживала и стресс стал моим привычным состоянием. Чтобы сбежать от реальности я фанатично и нездорово пристрастилась к сериалам. Я смотрела их один за другим и для меня было очень важно дойти до конца каждого сериала.

Следующая стадия — чемпионат по футболу UEFA и ставки. Этому научил меня мой парень. Сначала я ставила по 1000 тенге для веселья, но затем все вышло из под контроля, и я месяц безвылазно сидела дома и потеряла кучу денег на ставках. А после я вернулась в Шымкент и понеслось! Мой парень привез первую в моей жизни дозу мефедрона.

Я попала

С самого детства наркотики для меня были- табу. Но так как это был мой парень, и у нас были доверительные отношения, я подумала, что если он пробует, то и мне можно всего то разок. Как я ошибалась. После первого знакомства с синтетикой, спустя две недели я пошла на встречу одноклассников и увидела, что все они употребляют меф чтобы «отдохнуть». И я сорвалась…

Наркомарафон

Спустя месяц после встречи с одноклассниками я попала на «марафон». Марафон- это когда человек без остановки употребляет мефедрон на протяжении 10-30 дней. Мой марафон продлился 20 дней. В день я тратила по 100-150 тысяч тенге, вот и представьте сколько денег ушло в общем.

После этого я взяла передышку на два месяца, а затем все по новой. Чтобы употреблять наркотики, я снимала номера в гостиницах, арендовала квартиры посуточно. Мы собирались с друзьями и улетали в так называемый мефедроновый рай, и реальная жизнь без дозы казалась невыносимой. Все мысли были только о то, как достать еще. Я знаю девочек совсем молодых, у которых не было денег и они расплачивались телом.

Общий срок моего наркостажа — 7 месяцев. За смертельный кайф я буду платить всю жизнь. Однажды прсонувшись утром в зеркальном отражении я увидела не спортсменку, а исхудавшую девушку, с выпадающими волосами, погасшим взглядом и нездоровой кожей. Я перестала верить в себя и тем более людям.

Как это работает?

Во время употребления моя реальность искажалась. Проблемы казались незначительными и я была «счастлива». Это происходит потому что, мефедрон выбрасывает в мозг огромное количество дофамина и серотонина. Наркотики стали для меня успокоительным и обезболивающим. И мой мозг запомнил это состояние.

Каждый раз, когда я оказывалась в стрессе, мой мозг сразу же давал сигнал получить, как можно быстрее гормон счастья, без которого жизнь становилась еще более серой и невыносимой. Синтетические наркотики с первого употребления делают человека зависимым.

Водно-сигаретная диета

Спустя время мы повторили марафон по второму кругу. Он длился месяц и сделал из меня в буквальном смысле зомби. Человек принимающий мефедрон может не спать 4-5 дней и не чувствовать голод. Рацион зависимого от мефедрона это вода и сигареты. Организм существует только благодаря этому наркотику. Тело изнашивается с геометрической прогрессией и следственно от синтетических наркотиков люди быстрее умирают.

После наркомарафона я могла спать без остановки по 2-3 сутки, появлялось жуткое чувство голода, болела голова и все тело, появилась нервозность, все раздражало и бесило, недосып и постоянная усталость стали моими вечными спутниками. Я теряла концентрацию и стала неусидчивой. Я могла говорить не совсем адекватные вещи и напрочь забыть об этом к концу дня.

Невосполнимая утрата. Последствия.

У человека есть 4 сферы жизни: социальная, психологическая, духовная и биологическая. Наркоманы, игроки, алкоголики нарушают все четыре сферы одновременно. Тут дело в степени последствия. Моим последствием стал аборт. Оказалось, что в момент первого употребления с парнем, я была беременна. Тогда я не знала этого. Я сделала тест на беременность только спустя несколько недель, а к этому времени я уже была зависима. Это и стало самой ужасной частью моей жизни. Я проконсультировалась у врача и мне сказали, что необходимо прервать беременность. Всю жизнь я была здоровой и мечтала о детях.

Мефедрон забрал у меня мою надежду, мое счастье — моего ребенка. После аборта через неделю я попала в аварию и напрочь разбила машину сестры и я уже не могла воспринимать этот мир. Я снова ушла на 20 дневный марафон. Передо мной вырисовывалась такая картина: меня сначала кинули на деньги, затем я попробовала наркотики, потеряла из-за этого долгожданного ребенка и разбила вдребезги машину сестры, а на починку лишних денег не было. Закрыться на 20 дней в гостинице с подругой было единственным спасением.

Стадии зависимости

Абстиненция— так называется период ломки, длится от 7-14 дней. В этот уязвимый период происходят эмоциональные качели и твое настроение может поменяться за секунду. Каждый раз я говорила себе: «это в последний раз», но меня на долго не хватало.

Наркотики — это проблема, которая требует более глубокого анализа и работы. Я обзвонила все частные наркоцентры в Шымкенте, даже один раз под кайфом пошла на прием за помощью. Мне всегда объясняли, что нужно делать, но когда я выходила оттуда, я шла за мефедроном. Я находилась на последней стадии зависимости, а их 5.

1 стадия— Знакомство. Твой первый кайф.

2 стадия— Когда наркотик становится приятелем. Нет-нет можешь употребить.

3 стадия— Друг. Он уже неотъемлемая часть тебя.

4 стадия — Хозяин. Он уже управляет тобой.

5 стадия — Долгосрочная боль. На этой стадии, человек хочет выйти, но не может. Ему диктует наркотик, что делать, как делать и у кого украсть, кого подсадить. Я попала в эту долгосрочную боль.

Передоз

Я пошла к наркологу и мы договорились лечь в клинику на месяц. Выйдя от врача я решила с подругой, в последний раз употребить меф и пошли покупать вещество, но вместо мефедрона, нам подсунули «скорость» от этого у нас случился передоз. Мы смогли добраться до больницы, где нас откачали. И в этот момент я спросила себя: «Что я делаю? Кому я доверяю? Продавцу наркоты, который может мне подкинуть что угодно и в мгновение убить меня?».

Признание родным

Я поняла, что я не справляюсь сама и позвонила тому с кого все началось- своему парню. Я рассказала ему о том, что я подсела и он сказал немедленно прилететь к нему в Астану. В тот же день я вылетела, а по приезду узнала, что он рассказал моей родной сестре. Мы поехали к ней. Она отреагировала очень спокойно и поступила мудро. Она выслушала меня и мы вместе решили, что я лягу в рехаб.

Рехаб

Выздоровление проходило сложно. Полностью нарушенный обмен веществ и нестабильное психическое состояние. Организм за 7 месяцев привык жить с составом мефедрона. Я училась адаптации к новой жизни. Спустя месяц в рехабе я заболела и мне надо было поехать в больницу. Я вышла с центра и в этот момент мало кто возвращается. В период ремиссии, обычно все срываются, но когда я увидела своих родных, я прочла в их взгляде страх за меня.

Они смотрели так, будто я умру в любой момент. В глазах читалась любовь, нежность вперемешку с ужасом. Именно их любовь стало моей мотивацией жить. Я им нужна. Теперь я каждый день должна отслеживать свое состояние и адаптироваться во время стресса. Три месяца я проходила послереабилитационную программу. Сейчас я на пятом месяце в сопровождении с психологом. Вот такая цена мефедрона.

Сколько стоит лечение?

Лечение стоит от 300-400 тысяч тенге в месяц. А лечиться надо, в среднем, 5-6 месяцев. В этом нет ничего хорошего. Я буду всю жизнь лечиться от неизлечимой болезни. Те, кто употребляет раз в месяц или в неделю или же делают ставки, думая, что они зарабатывают: нет, вы рано или поздно потеряете все. Сделав ставку или попробовав один раз наркотик, вы проигрываете всю свою жизнь. Обратитесь к родным, кроме них вам никто не поможет, а потом обратитесь к специалистам.

Месяц лечения — не поможет! Такого не бывает. Это временно. Не бойтесь, вы не одни, вас поддержут. Если нет возможности обратится к специалисту, то есть сайт NA.KZ сообщество, где проводят собрание анонимных наркоманов. Посещайте эти группы, даже если вы под кайфом. Там есть спонсоры, которые долгие годы находятся в «чистоте».

Сейчас в Шымкенте открылся реабилитационный центр, где лечат по методике NA. Она дает реальные результаты в борьбе. Они выслушают, покажут как надо и будут рядом. Зависимого поймет лишь зависимый.

«Чистая» жизнь

Человек из рехаба выходит на радостях и эйфории, что тоже опасно. Он может сорваться. У меня появилось ощущение угнетенности, обделенности, одиночества. Потому что наш социум сформировал стереотип того, что наркоман- это кривой, косой, страшный человек с иголкой в руках. Общество считает их последними и «конченными» людьми. Люди должны знать, что сейчас наркоманы совсем другие. Они среди нас и вы даже их не заметите. Люди считают, что с наркоманами в ремиссии нельзя общаться и брать их на работу.

Раньше на меня равнялись и я в чем то была лучше, чем другие. После рехаба у меня было ощущение, что я ничего не умею делать. Будто я забыла все свои способности и таланты, но сейчас я и слова сказать не могу, потому что пойдут порицания, мол «ты на себя посмотри!» социум жестокий. Сейчас мне страшно сорваться, боюсь, что я в моменте не прослежу свое состояние. Потому что многие срываются. Я работаю над этим страхом со своим психологом. Сейчас 8-ой месяц моей «чистоты».

Я только начала работать. Цель продержаться все четыре сезона без срыва, чтобы в последующие годы у меня была аналогия «чистой» жизни. Это большая проблема для всего мира. Сейчас к сожалению наркозависимых стало в разы больше. Я хочу сказать всем, что мы сами творцы своей судьбы и какой она будет, выбирать именно нам. Если даже вы попали в беду, вытаскивайте себя из этого состояния как можно раньше. Выхода нет только из могилы.

Немного статистики: Всемирная статистика показывает устрашающие цифры. Из 100% наркоманов только 4% вылечиваются, а оставшиеся 96% умирают. Хочется верить, что героиня нашего рассказа войдет в категорию тех, кто навсегда избавится от наркотической зависимости. Пока что, девушка признается, что словно «спустила в унитаз» всю свою жизнь и все начинает с чистого листа.

Мы созвонились с одним из реабилитационных центров южного мегаполиса. Нам рассказали, что сейчас на лечении находятся 25 наркозависимых.

«У нас есть своя программа, 4 месяца длится лечение. Что касается возраста, наркозавимые стали моложе. Если сравнить к примеру 10 лет назад средний возраст был 25-30 лет, то сейчас от 17 и выше. Обращаются к нам несовершеннолетние тоже. Но с ними занимаются другие центры, специально обученные люди. К нам только от 18 лет», — говорит Рахат Сапабекович, координатор РЦ «Ренессанс» Шымкент.

Что делать если ваш близкий зависимый?

1. Не ругайте зависимого,

2. Не ставьте условия,

3. Не судите его.

4. Примите его.

5. Говорите с ним,

6. Узнайте какие у него планы, чего он хочет.

Если видите, что человек хочет, то положите его в рехаб, где он пролежит от 3 месяцев и более, в зависимости от состояния. Если зависимый не хочет, то проконсультируйтесь у врача, как его можно привести в реабилитационный центр. И последнее, как бы это страшно не звучало, будьте готовы к любому исходу событий. Передоз может случится в любой момент.

Сейчас Куралай работает в общественном фонде по пропаганде здорового образа жизни и считает своим долгом уберечь людей от любых видов наркотиков.

Минимальный возраст наркоманов на сегодня составляет 13 лет. Куралай просит родителей уделять внимание и время своим детям и не избегать таких тем, как наркотики и секс, и как можно доходчиво объяснять, чем могут закончиться случайные связи и попытки попробовать хотя бы раз в жизни наркотики.

Подготовила Тина Кудайберген