Министр по ЧС РК встретится с жителями Шымкента

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин прибудет с рабочим визитом в Шымкент и намерен встретиться с жителями мегаполиса.

Юрий Ильин проведет встречу с жителями третьего мегаполиса, после проведет личный прием граждан. Прийти на встречу может любой желающий, правда записаться придется заранее по номеру телефона: 8/7252/44-94-28, dchs_schym@emer.kz

Итак, встреча состоится 9 декабря по адресу проспект Н.Назарбаева,10 в здании центра «Корме» начало в 10:20.

Жители города также смогут принять онлайн-участие в мероприятии. Трансляция встречи будет доступна по видеоконференцсвязи из здания городского акимата.

Кроме того, прямая трансляция встречи будет вестись на канале Министерства по чрезвычайным ситуациям в YouTube.

После встречи Юрий Ильин проведет брифинг и ответит на вопросы журналистов о деятельности Министерства.