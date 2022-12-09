Мурат Айтенов проверил работу котельных

Глава Шымкента Мурат Айтенов осмотрел работу городских котельных. Главный коммунальщик мегаполиса заверил, что проблем нет.

Отопительные сети в рабочем состоянии, тепло подается в штатном режиме. Глава мегаполиса посетил также АГРС 3, откуда идет распределение голубого топлива на большую часть города.

«У нас 4 сетевых насоса, сейчас работает три насоса, а один в резерве. Из шести подпиточных насосов работает только один, остальные пять в резерве», — говорит Абдисаттар Апетанов, начальник котельной.

На другой станции главе города сотрудники котельной рассказали, что система на местах автоматизирована, проблем нет. Котельная обслуживает десятки микрорайонов.

Также Мурат Айтенов проверил газораспределительную подстанцию, которую открыли не так давно. Отсюда голубое топливо распределяется практически на большую часть Шымкента.

«Система работает хорошо, зима пройдет отлично. Отопительные сети в городе в порядке, там где нужен был ремонт, его провели летом», — сказал Боранбай Булатбеков, руководитель управления энергетики и развития инфраструктуры г. Шымкента.

В акимате призывают жителей, если столкнулись с проблемой подачи тепла или газа, обращаться по номеру 109.