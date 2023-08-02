Шымкентцы пожаловались на запах гари и черный дым

Жители нескольких многоэтажек жалуются на дым и неприятный запах от котельной. Люди говорят: их жизнь отравляет котельная, не давая нормально дышать ни зимой, ни летом. По словам горожан, они не могут открыть окна, чтобы проветрить квартиры.

Копоть и едкий, плотный, почти непроходимый дым из огромной трубы котельной. Жители улицы Алимбетова охотно рассказывают о своей проблеме. Не просят скрывать имен и фамилий, готовы говорить на камеру и сколько угодно общаться с журналистами. И не потому что хотят публичности. Огласка — единственная надежда на то, что ситуация хоть как-то сдвинется с мертвой точки.

«Котельная, ее периодически подключают на мазут, тогда вообще дым стоит черный здесь, но даже когда на газе работает, то там присутствует сернистый газ СО2, который не допустим вообще в атмосфере и этим наши дети дышат. Они не соблюдают никаких СНИПов, фильтры у них скорее всего не работают. Мы просили поднять высоту трубы, но никаких положительных результатов от наших обращений не было«, — говорит Карлыгаш Рахиева, жительница г.Шымкента.

По словам местных жителей, они обращались и в управление экологии. Владельцев котельной оштрафовали, но ситуацию с копотью исправить не удалось. Люди говорят: не могут нормально дышать даже после завершения отопительного сезона.

«Запах жженых баллонов ночью вечером открываешь окна и пахнет как вот когда машина работает на газовом топливе и вот выхлоп этот. Утром просыпаешься как будто не отдохнул, у тебя голова тяжелая, во рту привкус металла жженого, это отвратительно», — говорит Светлана Новикова жительница г.Шымкента.

Тепловики, говорят, котельная перешла на баланс ГКП «Куатжылуорталык-3» в 2018-ом году. Этой зимой она работала на солярке, мол поэтому и труба дымила. Летом котельную перевели на газ. Коммунальщики не отрицают – проблема есть, но решать её пока не намерены.

«Котельная построена по проекту, все соответствует СНИПам, есть фильтры. Черный дым идет непостоянно, только в пик когда было холодно. Насчет запаха, может быть небольшой запах есть когда ветер. Но сейчас мы ничего сделать не можем. Все будет как есть. Нужно разрабатывать заново проект, просить деньги, переделывать это все. Мы переделывать не можем«, — говорит Нурбек Орынбаев, главный инженер ГКП «Куатжылуорталык-3».

Перспектива снова оказаться в дымном плену жителей не радует. Они просят тепловиков установить в котельной фильтры мощнее, либо поднять трубу выше.