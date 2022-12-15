«Не знает элементарного»: В Шымкенте выбирали директоров государственных школ

Сегодня в Шымкенте выбирали директоров 2 государственных школ. Прошедшие 5 этапов кандидаты встретились со специальной комиссией.

В составе комиссии: заместитель акима Алмасбек Мамытбеков, депутат маслихата Тореайым Султанова, лучшие преподаватели по итогам года и и приближенные к сфере образования люди. Будущих директоров попросили поделиться планом работы и целями по развитию школ. Не обошлось и без каверзных вопросов. К примеру, исполняющую обязанности директора № 74 общеобразовательной школы спросили: «Что такое идеология?». Педагог не поняла сути вопроса и не смогла ответить. После этого учитель истории с 14-летним стажем не смогла назвать и первую столицу Казахской АССР.

Вторая и третья кандидаты в директоры школы не смогли предоставить конкретный план работы и также не внушили доверия специальной комиссии.

В результате все члены комиссии единогласно приняли решение против трех кандидатов, отметив, что директор школы это человек на которого должны равняться и педагогический состав, и учащиеся. А потому, требования к руководству, от которого зависит уровень образования тысяч детей, самые высокие.

К слову, кандидаты на руководящую должность сейчас должны пройти несколько этапов:

кандидаты подают документы на позицию директора;

кадровая служба управления образования оценивает кандидата на соответствие квалификационным требованиям, в случае соответствия он допускается к участию в конкурсе;

кандидаты проходят электронное тестирование (тесты по управленческим компетенциям, знанию педагогики, психологии, законодательства РК);

кандидат защищает план развития школы перед попечительским советом учебного заведения (при условии успешной сдачи тестирования);

собеседование в управлении образования (допускаются кандидаты, успешно защитившие планы развития школ перед попечительским советом).

С кандидатом, который прошел все этапы, отдел образования заключает соответствующий трудовой договор и издает приказ о его назначении директором. К слову, для максимальной прозрачности собеседование прошло без участия начальника управления образования Жанат Тажиевой.

Сегодня, 15 декабря, комиссия рассмотрела 6 человек — это кандидаты в директоры школ № 74, №80, руководители в госучреждений по организации дополнительных кружков и инклюзивного образования. Собеседование провалили 5 кандидатов. Окончательное решение за руководителем управления образования Жанат Тажиевой.