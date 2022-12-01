Организация ветеранов отметила свой 35-летний юбилей

В этом году исполнилось 35 лет со дня образования «организации ветеранов». Юбилейный праздник торжественно отметил филиал Туркестанской области.

На мероприятие приглашены представители 528 первичных организаций региона. В ходе торжественного собрания состоялся праздничный концерт, а ветераны были награждены благодарственными письмами.

Председатель Туркестанского областного филиала рассказал об изменениях, коснувшихся ветеранских коллективов за последние годы.

Женисбек Мауленкулов, председатель филиала РОО «Организация ветеранов» Туркестанской области.

«За 35 лет средняя численность ветеранов в организации достигла 223 тысяч человек, состоящих в 19-ти городских и районных организациях. После разделения Южного Казахстана на две административные территории в Туркестане 140 тысяч человек числятся ветеранами. Среди них 21 ветеран Великой Отечественной войны, 2 тысячи 394 инвалида Великой отечественной войны и приравненные к ним лица, 4 тысячи 837 ветеранов тыла. Они проживают в 17-ти городах и районах области и зарегистрированы в 528 первичных организациях. Но и сегодня они не отошли от дел. Ветераны занимаются воспитанием подрастающего поколения, участвуя в различных мероприятиях».

Сегодня в Туркестанской области проживает около 180 тысяч пенсионеров. Все они внесли свой вклад в процветание региона. На протяжении многих лет, проявляя активность, они способствовали культурно-духовному развитию общества. Обратился с поздравлениями к ветеранам области и глава региона Дархан Сатыбалды.

Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области

«Ветераны всегда играют большую роль в обществе. Они стоят на переднем фланге воспитания молодого поколения и сохранения традиций народа. И ветеранская организация нашей области также вносит большой вклад в развитие нашего общества. Я хочу поздравить всех с такой знаменательной датой и пожелать крепкого здоровья и сил на благо процветания Казахстана».

Основная цель этой областной организации — защита прав ветеранов и содействие в обеспечении достойных социально-бытовых условий. В завершение мероприятия ряд ветеранов были награждены благодарственными письмами за вклад в воспитание молодежи.