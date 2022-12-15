Пациенты из отдаленных поселков получат бесплатную медпомощь

62 237 граждан, зарегистрированных в городской поликлинике №12 смогут бесплатно получить услуги в рамках гарантированного объема медицинской помощи.

В жилом массиве Сайрам ввели в эксплуатацию новый корпус медучреждения. Теперь гражданам из поселков не нужно ехать в город, чтобы получить лечение или пройти обследование.

В день врачи могут принимать 500 пациентов в смену. Поликлинику обеспечили 38 дневными стационарами. Также есть взрослое и детское отделение.

В поликлинике установлены все необходимое для глубокого анализа и диагностирования недугов: КТ, маммография, УЗИ, лор-комбайн, рентген, флюорография, УЗИ аппараты, фиброгастроскоп, авторефератометр и стоматологические приборы.

Поликлинику №12 в ноябре 2021 года передали в доверительное управление в рамках ГЧП.