Пенсионера, оставшегося в заточении, экстренно госпитализировали в Шымкенте

Сотрудники ДЧС спасли пенсионера, который остался взаперти своей квартиры. Мужчине стало плохо, он не мог двигаться и открыть дверь своим родным.

Еще одной трагедии чудом удалось избежать. Сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Алдиярова, пожилой мужчина не открывает дверь, поступило в ДЧС 4 декабря. На место сразу же выехали спасатели, на стуки и звонки в дверь пенсионер не реагировал, тогда было решено лезть через окно. Как оказалось, пенсионеру стало плохо, он лежал на полу в своей комнате и не мог двигаться. Спасатели сразу же вызвали медиков, мужчину экстренно госпитализировали.

«Когда мы проникли в квартиру, через окно на первом этаже, то увидели, что 71-летний мужчина лежал в своей комнате. Мы оперативно вызвали скорую и передали пенсионера родственникам. Его госпитализировали», — рассказали в ДЧС г.Шымкента.