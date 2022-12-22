Трое погибли в пожарах. В ДЧС Шымкента подвели итоги года

Специалисты городского Департамента по ЧС подвели итоги работы в нынешнем году и рассказали о мерах безопасности, которые необходимо применять в зимний период.

С начала года на территории Шымкента произошёл 201 пожар, это на 7 возгораний больше, чем в прошлом году. В этих происшествиях погибли 3 человека и столько же получили травмы. В ходе оперативных действий пожарных из огня спасён 1 человек, в безопасное место эвакуированы 10 горожан, 3 человека с ожогами доставлены в больницы, двум пострадавшим пожарные оказали помощь до прибытия врачей. Огонь нанёс ущерб на 1 млрд 118 млн тенге. В подавляющем большинстве случаев пожары возникают по вине самих горожан.

«68 процентов возгораний из 201 пожара приходится на жилой сектор. Анализ происшествий выявил высокую опасность возникновения огня в жилых домах преобразованных в общежития или используемых для коммерческой деятельности. Высока вероятность пожаров в результате нецелевого использования земельных участков, а так же в дачных домах, где не учтены элементарные правила противопожарной безопасности. В помещениях, где используется электропроводка, проводимая по временной схеме, так же присутствует опасность возникновения пожара. Опасность представляют и горючие материалы, используемые для отделки помещений, которые при горении сопровождаются выделением токсичных продуктов», — говорит начальник управления государственного пожарного надзора ДЧС г. Шымкента Алибек Искаков.

В целях профилактики пожаров, специалисты Департамента по ЧС совместно с представителями других государственных органов проводят разъяснительную работу с выездом в жилой сектор и встречей с горожанами.

Не меньшую опасность чем летом несут водоёмы и в зимний период. Но теперь уже не вода, а лёд. Как рассказали спасатели, в этом году в республике в результате несоблюдения правил безопасности на водоемах под лед попали 24 человека, в том числе 2 ребенка, в результате чего погибли 15 человек. Чтобы избежать трагедий, спасатели призывают соблюдать несложные, но очень важные правила.

«В целях обеспечения безопасности жителей и гостей Шымкента, доводим до вашего сведения правила безопасности на воде зимой. Мы призываем не выезжать на лед на автомобиле, не ловить рыбу в ночное время. Так же нельзя ходить по тонкому, незамерзшему льду. Не кататься на санках и лыжах по льду и не оставлять детей одних на водоёмах», – рассказал начальник управления гражданской обороны ДЧС г. Шымкента Нуржан Каракозев.

Как говорят спасатели, соблюдение всех правил и рекомендаций специалистов департамента поможет благополучно пережить зиму и без происшествий провести новогодние праздники.