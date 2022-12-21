Прокатил подругу на багажнике авто и угодил в полицию

24-летний шымкентец прокатил девушку с ветерком на багажнике автомобиля, выложил видео в сеть и попал в поле зрения правоохранительных органов.

На кадрах видно, как авто разъезжает по главным улицам мегаполиса, а на крышке багажника сидит девушка. Необычный способ перевозки пассажира быстро покорил интернет пользователей, некоторые из них посчитали это проявлением настоящей романтики.

Впрочем, веселое настроение молодых людей длилось недолго. Горе-водителя отыскали полицейские и привлекли к ответственности по части 1 статьи 593 КоАП РК «Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов».

Отметим, что в соответствии с законодательством данное нарушение влечет штраф в размере 5 МРП.

В этой связи, стражи порядка мегаполиса призывают водителей помнить о том, что нарушение правил дорожного движения может привести к неизбежным трагическим последствиям и напоминают об административной и уголовной ответственности за нарушение ПДД.