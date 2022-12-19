Психотропные под контроль. Трамадол будет отпускаться только по рецепту

Как в Казахстане обеспечивают безопасность в учреждениях уголовного исправительной системы?

Об этом рассказали на брифинге в министерстве внутренних дел. В системе УИС обеспечивают тюрьмы камерами. Полным видеонаблюдением охвачена большая часть учреждений пенитенциарной системы. Говорили и об ужесточении контроля наркооборота. В Казахстане хотят расширить список наркотических средств.

Министерство внутренних дел расширит список наркотических, психотропных веществ и прекурсоров. В него будут включены еще 14 наименований наркотиков и 13 наименований веществ, используемых для их изготовления. Трамадол будет отпускаться только по рецепту и только в тех аптечных и лечебно-профилактических организациях, которые имеют лицензии на оборот наркотических средств и психотропных веществ.

«В целях борьбы с так называемой «аптечной» наркоманией список психотропных веществ дополняется трамадолом – психотропным анальгетиком, который используется наркозависимыми для получения эффекта эйфории и в целом способствует формированию наркотической зависимости. Квалифицирующими размерами трамадола, с которых наступит уголовная ответственность, определены до 0,1 грамма – небольшой размер, до 10 грамм – крупный размер, от 10 грамм – особо крупный размер«, — говорит Шугыла Турлыбек официальный представитель МВД РК.

После того как проект постановления примут, трамадол будет отпускаться только по рецепту и только в определенных аптеках. Говорили на брифинге и об исправительных учреждениях. Более 60-ти из них хвачены сплошным видеонаблюдением. До конца 2023 года планируется завершить внедрение видеомониторинга по оставшимся 16.

«На сегодняшний день установлены более 28 тысяч видеокамер, что полностью исключает наличие в них «слепых зон». Внедрение видеомониторинга по оставшимся 16-ти учреждениям планируется завершить до конца 2023 года. Видеонаблюдение имеет систему искусственного интеллекта, позволяющую не только идентифицировать личность или автотранспорт, но и выявить совершаемое правонарушение», — говорит Роман Теленьков, пресс-секретарь комитета уголовно-исполнительной системы.

В Комитете УИС также создан ситуационный центр, в который будут передаваться данные системы видеонаблюдения всех подразделений. Это позволит вести контроль над деятельностью учреждения и получать сведения о нарушениях. Представитель МВД страны напомнила об административной и уголовной ответственности за незаконную порубку, заготовку, провоз и реализацию молоднякА хвойных пород деревьев.

«В случае выявления отсутствия разрешения на реализацию хвойных деревьев продавец может быть привлечен к административной ответственности за нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений. Наказание по данной статье предусматривает предупреждение или штраф на физических лиц в размере 15 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 150 МРП — около полумиллиона», — говорит Шугыла Турлыбек официальный представитель МВД РК.

С 15-го декабря на территории республики совместные с лесоохранными органами ведут мониторинг порубок, заготовок, провоза и реализации молодняка хвойных пород деревьев.