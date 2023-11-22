«Смешарики» могут оказаться под запретом в Казахстане. Веселящий газ в министерстве внутренних дел назвали опасным для здоровья.

За распространение оксида азота, его еще называют веселящим газом, которым наполняют баллоны могут ввести уголовную ответственность. Такие «смешарики» зачастую продают посетителям ночных клубов. В МВД уверены, это увлечение опасно.

«В некоторых увеселительных заведениях раздают или продают шарики, содержащие «веселящий» газ. Они содержат оксид азота. Чтобы искоренить этот бизнес, мы еще в 2020 году включили оксид азота в перечень сильнодействующих веществ. За их распространение пока предусмотрена только административная ответственность. Но сейчас в мажилисе разрабатывается проект, предусматривающий уголовную ответственность за оборот сильнодействующих веществ, включая «смешарики», — говорит Бахытжан Амирханов, заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

В полиции также рассказали об итогах широкомасштабного рейда «Дәрмек». Всего за 5 дней изъято 35 с половиной килограммов наркотиков, почти 52 тысячи таблеток и свыше 80 тысяч ампул наркотических средств.

С начала года в Казахстане совершено почти 3 тысячи наркопреступлений. Казахстанцы не боясь наказания, изготавливают «запрещенку» в подпольных цехах, молодежь втягивают в ряды так называемых «закладчиков» и подсаживают на «синтетику». Только за 10 месяцев в стране из оборота изъяли свыше 37 тонн наркотиков, включая более 73 кг героина, 190 кг опия, пять тонн марихуаны, 500 кг гашиша. Уничтожено 69 подпольных лабораторий. Объем изъятых синтетических наркотиков составил около 890 кг.

Кроме того, за 10 месяцев этого года минкульт заблокировал свыше 3 тысяч наркосайтов. Выявлено свыше 3 тысяч объявлений по найму наркозакладчиков на платформе OLX.

«Наблюдается переход от агрессивной к скрытой рекламе наркотиков, посредством сайтов объявлений и других интернет-платформ. Только с начала года по инициативе МВД компанией удалено свыше трех тысяч выявленных полицейскими и сотрудниками сервиса маскирующихся объявлений по найму закладчиков наркотиков. Сегодня в комитете информации запланировано очередное заседание с приглашением руководителей площадки OLX», — рассказал Бахытжан Амирханов, заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

В оборот «запрещенки» вовлекают и медицинских работников: врачей, медсестер, фармацевтов. 79 из них за 5 дней ОПМ поймали на продаже лекарств, которые отпускаются строго по рецепту. Поэтому в МВД планируют внести рекомендации депутатам об ужесточении контроля и наказания за продажей сильнодействующих и психотропных медикаментов.