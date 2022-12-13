Серийная мошенница брала деньги за несуществующие госсубсидии

Жительница Шымкента решила заработать на жизнь, обещая сельчанам в Туркестанской области безвозмездные государственные субсидии.
Молодая женщина брала с потерпевших деньги и завладев личными данными, оформляла онлайн-кредиты. Выйти на след подозреваемой удалось после череды поступивших аналогичных заявлений. Как оказалось, от рук злоумышленницы пострадали как минимум 10 человек.
Общий ущерб составил 600 тысяч тенге, эта сумма к моменту задержания была потрачена полностью.
Женщину задержали, сейчас проводится досудебное расследование. Наказание определит суд.