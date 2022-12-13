Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте

Густой туман накроет Шымкент и Туркестанскую область, объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщают синоптики, густой туман окутает небо над Шымкентом и всей области с 14 по 16 декабря.

«14-16 декабря на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах 15-20 м/с. г. Шымкент: 14-16 декабря ночью и утром ожидается туман. г. Туркестан: 14-16 декабря ночью и утром ожидается туман», — говорится в сообщении Казгидромета.

Что касается погоды, теплее станет в ближайшие дни. Среднее значение температуры составит завтра, 14 декабря, +2+4, 15 декабря столбики термометра поднимутся до +5+7 градусов, а в День Независимости температура прогреется до +9 градусов тепла.