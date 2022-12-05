Шымкентец лишился миллионов, желая стать дальнобойщиком в Швеции

1 842 500 тенге. Ровно такую сумму житель Шымкента заплатил за то, чтобы стать водителем грузового транспорта на Скандинавском полуострове в Швеции, передает OTYRAR.

В Управление полиции Аль-Фарабийского района обратился местный житель. В своем заявлении он указал, что знакомый, пообещав работу дальнобойщика в Швеции, взял у него 1 842 500 тенге. Спустя время злоумышленник обещание не выполнил, и деньги не вернул.

Факт мошенничества следователи зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по ч.1 ст.190 УК.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали. Им оказался 43-летний мужчина, уже ранее судимый за мошенничество.

В настоящее время он находится под стражей. Проводится расследование.