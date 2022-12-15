Современная клиника открылась в Шымкенте

Аким Шымкента встретился с коллективом №12 поликлиники. В новое медучреждение завезли современное оборудование, аналогов которому в мегаполисе пока нет.

Местные жители давно мечтали о поликлинике, чтобы иметь возможность пешком дойти до медучреждения, вызвать доктора на дом и оперативно получить помощь. Современную поликлинику построили: учреждение государственное, работает с доверительным управлением.

На учёте в 12-й городской поликлинике сегодня больше 60 тысяч человек. 36 отделений, 20 детских участков и 38 мест дневного стационара для взрослых и детей. Новая поликлиника оснащена — аппаратами КТ, маммографом, УЗИ, диагностико-терапевтической установкой, рентгеном, флюорографией, стоматологическим оборудованием. Современные методы диагностики позволяют проводить высокоточное обследование и раннюю диагностику различных заболеваний. Аким Шымкента пожелал врачам и медперсоналу удачи в работе.

Турецкие инвесторы вложили в поликлинику больше 1 млн долларов: планируется открыть еще несколько отделений, которые будут обслуживать население в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС.