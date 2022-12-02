СпецЦОН открылся в Сарыагаше

Практический экзамен по вождению на водительские права можно сдать и в Сарыагаше Туркестанской области.

Новый спецЦОН начал работать с сегодняшнего дня. Теперь жители Туркестанской области могут сдать практический экзамен на автоматизированном автодроме специализированного ЦОНа, не выезжая в Шымкент и Туркестан.

На автодроме можно будет сдать экзамен по трем категориям: В, С1, D1. Сдать экзамен можно с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 часов по адресу г. Сарыагаш, мкр. Телевышка, ул.2, здание 2. Суббота и воскресенье выходные.

Теоретический экзамен можно сдать в городах Сарыагаш и Туркестан.

Поставить транспорт на учет или перерегистрировать его можно онлайн через банковские приложения Kaspi и Halyk Homebank.