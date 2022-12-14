В Абайском районе начнут сносить аварийные дома

Снос аварийных домов намечается в самом густонаселенном районе Шымкента. На новогоднее оформление потратят 10 млн тенге. Об итогах работы и планах отчитался аким Абайского района.

Бухарбай Парманов рассказал, что коммунальные проблемы решаются поэтапно, при этом вопросы и предложения жителей рассматриваются по очереди. На новогоднее украшение района не будут тратить огромные суммы, большую часть покроют спонсоры. Из бюджета выделят 10 млн тенге.

Абайский район один из самых густонаселенных в Шымкенте. На территорию которой входит не только центральная часть, но и частный сектор. Именно там больше всего проблем, к некоторым населенным пунктам только подвели коммуникации, проблемы решаются поэтапно.

«Много проблемных вопросов решено, в приоритет обеспечение питьевой водой, электричеством и газом. С момента подключения АГРС-3 нагрузка снизилась, и голубое топливо подаем поочередно. С водой проблем не будет уже в 2023 году«, -говорит Бухарбай Парманов, аким Абайского района.

В рамках программы реновации жилья проводится работа, аварийные дома будут сносить, а взамен построят новые, говорит аким. План работы уже намечен, в Абайском районе выявили несколько домов, сейчас ведут переговоры с жителями. Как стало известно, в предстоящем году запланирован снос 2 многоквартирных домов, по остальным аварийным домам пока ведутся переговоры.

«Жителям, у которых аварийное жилье, на время сноса и строительства будут предложены квартиры, они могут выбрать жилье предложенное им, либо по завершению строительства домов на прежнем месте вернутся туда. Пока сейчас обговариваем. Сейчас у нас уже точно выявлено два дома«, — говорит Бухарбай Парманов, аким Абайского района.

Аким района призвал жителей при наличии вопросов и предложений обращаться в акимат района и в социальных сетях, либо по номеру 109.