Как помогают бездомным людям в центре социальной адаптации Шымкента

Свое прошлое Шарипа Мусаева вспоминает с трудностью.

По словам жительницы Шымкента, несколько лет назад она попала в ДТП, заработала многочисленные травмы, как итог инвалидность. Авария также унесла жизнь ее супруга. Потом началась черная полоса в жизни. Женщина потеряла работу и платить за аренду квартиры не было средств, поэтому Шарипе пришлось стать постоялицей центра социальной даптации.

Шарипа Мусаева, жительница г. Шымкента:

«Я попала в ДТП, потеряла зрение и начались проблемы с ногой, мне тогда трудно было передвигаться. Я иногда даже ходить не могла. Потом меня привезли в этот центр. Здесь меня вылечили. У меня двое детей, дочь и сын. Они живут в Астане, у них своя семья и обременять я их не хочу. Иногда только к ним езжу в гости».

В социальном центре адаптации помогают людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Здесь их обеспечивают четырехразовым питанием, проводят медицинское обследование и даже трудоустраивают. Центр рассчитан на 160 человек, однако в холодное время года проживает гораздо больше людей.

Нуржан Толегенов, заместитель руководителя центра социальной адаптации г. Шымкента:

«В настоящее время в нашем центре находится 129 человек. А в зимнем время количество людей без определенного места жительства увеличивается, потому что наступает холода и им некуда деваться. Порой их количество доходит до 180. Летом большинство наших постояльцев пропадают на работе и только к зиме возвращаются. К зиме мы тоже готовим дополнительные койки и покупаем продукты в большом объеме».

Несмотря на хорошие условия в учреждений, бездомные часто покидают центр. Удерживать людей силой, работники приюта не имеют права. Постояльцу достаточно от руки написать расписку об отказе от услуг центра. Но обратно, к сожалению, возвращаются не все. Чаще всего жизнь этих людей обрывается на улице.