В Туркестанской области развивают рыбные хозяйства

Туркестанская область занимает первое место в республике по объему искусственно разведенной рыбы. В регионе активно развивают сельское хозяйство.

На совещании под председательством акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды обсуждали вопрос развития отрасли. По словам главы региона, в области много возможностей для повышения производительности рыбных хозяйств и эскпортного потенциала.

Глава региона поручил вновь проанализировать и изучить 91 водоем, которые используются для ведения рыбного хозяйства, а предпринимателям -сконцентрироваться на экспорте.

«Какое бы не было хозяйство, оно должно быть в первую очередь ориентировано на экспорт. Только так можно повысить качество и количество производимой в регионе рыбы. Предприниматели совместно с акиматом должны развивать рыбное хозяйство в области. Ответственным управлениям — усилить поддержку предпринимателей, которые работают в этом направлении, привлекать инвестиции в рыбное хозяйство. Вы должны понимать положение предпринимателей и предлагать им благоприятные возможности. Во-вторых, еще раз проанализируйте и изучите 91 водоем, закрепленный для ведения рыбного хозяйства. За каждым районом, городом, предпринимателем должен быть закреплён индикатор и прослежено его исполнение. Если водоем не используется эффективно, его необходимо передать другим людям», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

По словам исполняющего обязанности руководителя областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нуржана Изтлеуова, утверждена региональная программа развития рыбного хозяйства. В Туркестанской области до 2030 года планируется довести объем товарного рыбоводства до 20 тыс. тонн. За 10 месяцев этого года объем рыбной продукции достиг 5 тыс. тонн. А по искусственному разведению рыбы область занимает первое место в республике.

«Ожидается, что план будет полностью реализован до конца года. В настоящее время на территории области зарегистрировано126 водоемов местного значения, из них 104 пригодны для ведения рыбного хозяйства. В секторе искусственного разведения рыбы в области в 2020 году произведено 5 тыс. 200 тонн товарной рыбы, в 2021 году – 5 тыс. 700 тонн. За 10 месяцев 2022 года – 5 тыс. 100 тонн, рост составил 8,5%. Это самый высокий показатель по республике», — говорит Нуржан Изтлеуов, и.о руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области.

Программой предусмотрено создание в области 53 прудовых рыбодобывающих хозяйств, 11 заборных хозяйств, четыре рыбоводных хозяйства с замкнутым водоснабжающим циклом и создание товарных рыбодобывающих хозяйств на 71 озере. В 2023 году на субсидирование рыбного хозяйства планируют выделить 500 млн тенге. При необходимости будут внесены дополнительные предложения по увеличению объемов финансирования.