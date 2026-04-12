«AUYL INVEST FEST — 2026» собрал в Шымкенте более тысячи предпринимателей и экспертов

В Шымкенте в концертном зале «Туркестан сарайы» при поддержке акимата города и партии «Ауыл» состоялся I Международный фестиваль «AUYL INVEST FEST. Рыбное хозяйство — 2026».

Главная цель масштабного мероприятия — реализация поручений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по диверсификации сельского хозяйства и развитию новых эффективных направлений бизнеса, способствующих росту доходов сельского населения.

В соответствии со стратегическим курсом главы государства индустриальная аквакультура рассматривается как один из ключевых драйверов развития сельской экономики. В работе фестиваля приняли участие международные эксперты из Франции, Дании, Чехии, России, Узбекистана и Кыргызстана, депутаты парламента, а также более тысячи предпринимателей. Участники обсудили пути трансформации отрасли из сырьевой модели в высокотехнологичную индустрию.

На открытии форума заместитель акима Шымкента Айдын Каримов представил потенциал мегаполиса как экспортно-логистического хаба. В свою очередь депутат мажилиса парламента РК, председатель партии «Ауыл» Серік Егізбаев подчеркнул необходимость совершенствования законодательной базы в сфере рыбного хозяйства.

По его словам, ведётся работа по формированию системной правовой базы для поддержки фермеров, внедряющих современные установки замкнутого водоснабжения (УЗВ), что позволит повысить эффективность производства и улучшить благосостояние сельских жителей.

В ходе форума было отмечено, что рыбное хозяйство является одной из наиболее перспективных отраслей экономики Казахстана. По итогам 2025 года объём рынка рыбной продукции достиг 132 тыс. тонн, увеличившись на 29% по сравнению с предыдущим годом. Однако потенциал внутреннего рынка остаётся недоиспользованным: потребление рыбы на душу населения в стране составляет около 7 кг в год, тогда как рекомендованная норма Всемирная организация здравоохранения — 14,5 кг.

Международные эксперты Венсан Берже и Томаш Полицар представили опыт выращивания форели и судака по европейским стандартам. Представители датской компании «Aller Aqua» продемонстрировали инновационные решения, направленные на повышение эффективности кормов и производственных процессов.

В рамках фестиваля состоялся обмен опытом и обсуждение практических проектов — от управления маточным стадом до создания специализированных «рыбных школ» и развития агротуризма.

По итогам форума утверждена «Дорожная карта» развития рыбной отрасли до 2030 года. Она предусматривает увеличение объёма выращивания рыбы до 270 тыс. тонн в год и рост экспорта до 181 тыс. тонн на сумму около 430 млн долларов.

Для достижения этих показателей планируется усилить меры государственной поддержки: в 2026 году объём субсидий составит 5,3 млрд тенге. Также предложено построить не менее пяти заводов по производству кормов для снижения импортозависимости, внедрить льготное кредитование оборудования под 5–6% и увеличить количество государственных грантов по специальности «рыбное хозяйство» до 400 мест.

В завершение фестиваля участники приняли решение о необходимости цифровизации отрасли, внедрения системы «E-fish» и усиления борьбы с браконьерством. Итоговая резолюция мероприятия направлена в профильные государственные органы и правительство Казахстана.