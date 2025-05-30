Туркестанская область претендует на право лидера в области рыбного хозяйства

В Туркестанской области активизируется работа по развитию рыбного хозяйства. Вопрос рассматривался на совещании под председательством акима региона Нуралхана Кушерова. Основное внимание направлено на увеличение объёмов товарной рыбы, поддержку предпринимателей и реализацию государственных задач в сфере аквакультуры.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Поручаю увеличить объёмы выращивания рыбы, чтобы выполнить установленный план по развитию отрасли. У нас есть все возможности для этого. Необходимо поддержать предпринимателей, предложить им выгодные условия. Повторно проанализируйте 104 водоёма и хозяйства, занимающиеся рыбоводством. Ответственные ведомства должны работать совместно с районными акиматами, следить за ростом объёмов и оперативно реагировать на возникающие проблемы. Протоколы нужно утвердить сегодня, а за несвоевременное выполнение поручений привлекать к ответственности».

Согласно поручению Правительства РК, к 2030 году объём товарного рыбоводства в Туркестанской области должен достичь 20 тысяч тонн. В 2025 году планируется выйти на показатель в 7 467 тонн. В регионе действуют 245 хозяйств, из которых 164 легализованы.

За первые четыре месяца выдано разрешений на вылов 176 тонн рыбы, в бюджет поступило 5,7 млн тенге налогов.

Болысбек Шарипбеков, заместитель руководителя областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования: «Туркестанская область занимает первое место в стране по искусственному разведению рыбы. Утверждён план развития отрасли на 2025–2027 годы. Уже произведено 905 тонн рыбы, в этом году планируется открыть ещё 16 новых хозяйств. Для поддержки рыбоводов выделено 500 миллионов тенге из областного бюджета и 120,5 миллиона — из республиканского. На сегодня освоено 3,2 миллиона тенге».

Кроме того, в регионе насчитывается четыре крупных предприятия экспортирующих рыбную продукцию за рубеж. С начала года объёмы экспорта превысили тысячу тонн. Поддержка отрасли осуществляется и через программу «Ауыл аманаты»: на реализацию 71 проекта в 2025 году предусмотрено 698 миллионов тенге. По мнению властей, при чёткой координации и выполнении планов рыбное хозяйство станет одним из драйверов региональной экономики.